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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дмитрий Песков подтвердил сокращение Россией оборонных расходов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что тенденция сокращения оборонных расходов в РФ действительно наблюдается, но цифры, представленные Стокгольмским международным институт исследования проблем мира (SIPRI) «не совсем соответствуют действительности».

Источник: Reuters

Господин Песков отметил, что о такой тенденции ранее говорил президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля, она объясняется тем, что в армии РФ уже завершилась широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению.

SIPRI вчера сообщил, что Россия в 2017 году впервые за 19 лет снизила расходы на оборону. Такие данные были представлены в докладе института. По информации экспертов, расходы на армию в РФ в прошлом году сократились на 20% и составили $66,3 млрд.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Военный бюджет пошел на убыль».

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