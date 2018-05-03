Дмитрий Песков подтвердил сокращение Россией оборонных расходов

Господин Песков отметил, что о такой тенденции ранее говорил президент России Владимир Путин. По словам официального представителя Кремля, она объясняется тем, что в армии РФ уже завершилась широкомасштабная работа по техническому и технологическому обновлению.

SIPRI вчера сообщил, что Россия в 2017 году впервые за 19 лет снизила расходы на оборону. Такие данные были представлены в докладе института. По информации экспертов, расходы на армию в РФ в прошлом году сократились на 20% и составили $66,3 млрд.