Медведев поздравил Молдову с Днем Победы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил своего молдавского коллегу Павла Филипа с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

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«Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении.

В российском правительстве уточнили, что в посланиях говорится об объединяющей граждан наших стран памяти о Великой Победе.

Медведев отметил, что «отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений».

Глава кабмина России также выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и далее служить надежным фундаментом межгосударственных отношений.