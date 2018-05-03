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19:38 (мск), источник: Sputnik.md

Медведев поздравил Молдову с Днем Победы

Поздравительную телеграмму глава российского правительства направил и премьеру Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил своего молдавского коллегу Павла Филипа с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

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«Дмитрий Медведев поздравил глав правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии с приближающейся 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении.

В российском правительстве уточнили, что в посланиях говорится об объединяющей граждан наших стран памяти о Великой Победе.

Медведев отметил, что «отвага и героизм солдат Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла навсегда останутся в сердцах нынешнего и будущих поколений».

Глава кабмина России также выразил уверенность, что прочные традиции дружбы, заложенные в тяжелые годы военных испытаний, будут и далее служить надежным фундаментом межгосударственных отношений.

Медведев попросил своих коллег передать фронтовикам и труженикам тыла пожелания счастья, благополучия и долголетия, искренние слова уважения и признательности за их беспримерный подвиг.

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