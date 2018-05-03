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20:20 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поставил правительству цель повысить качество жизни населения

Президент Беларуси провел в четверг совещание с членами правительства и администрации, на котором решал вопросы социального и экономического развития всей страны, а также требовал, конкретизировал и ставил задачи перед чиновниками.

Источник: Reuters

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Сейчас для Беларуси складывается благоприятная ситуация на внешних рынках, куда на экспорт идут белорусские нефтепродукты и калийные удобрения. Как итог — вырастут и доходы бюджета.

Извлекаем выгоду

Рост цен на нефть в мире, и как следствие другие сырьевые товары на руку Беларуси, считает глава государства. Однако заметил, что никто не берется прогнозировать, сколько это продлится, но «точно не вечно».

«Нужно буквально успеть извлечь максимум выгоды из сложившейся конъюнктуры и сохранить опережающую динамику во всех сферах», — напутствовал чиновников белорусский лидер.

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Конечно, никуда не подевались нерешенные проблемы, а вместе с ними и мнения, как и на каком направлении потратить бюджетные средства. Встает дилемма между тем, направить ли средства в реальный сектор экономики или же сокращать государственный долг Беларуси.

«Мою позицию слышали не только вы, но и весь народ. Бюджет служит целям социальной политики», — напомнил о своем политическом кредо Лукашенко.

Собранные налоги, считает глава государства, должны вернуться обществу через медицину, образование, зарплаты бюджетников и поддержку незащищенных слоев населения.

Господдержка есть, эффекта нет

Белорусское правительство продолжает оказывать государственную поддержку предприятиям. Многие производители, конечно же, нуждаются в поддержке. С этим президент спорить не стал.

Следующим встал вопрос, на какие цели направляются предложения по оказанию господдержки, потому что эффекта обещанного от оказанной ранее помощи не видно. Беларусь нуждается в предприятиях, которые не тянут средства из бюджета страны.

«Таким образом мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и наоборот направляться в бюджет», — констатировал Александр Лукашенко.

Всем предприятиям оказать помощь за счет бюджета государство не может. Предприятия, прошедшие через модернизацию, должны быть экономически самостоятельными и возвращать вложенные в них деньги.

Народ держат в черном теле

Глава государства также выслушал доклад премьер-министра о планах правительства в вопросах повышения зарплат и пенсии.

«Мы не можем в черном теле держать народ», — высказал требование президент.

В Беларуси для обеспечения социальных стандартов общества необходимо повышение эффективности бюджетной системы страны. Необходимо принимать меры по сокращению госдолга, отметил глава государства.

Затем настал черед министра экономики, который должен был проинформировать президента, что необходимо для обеспечения опережающего роста белорусской экономики и что его сдерживает сейчас.

Глава государства обрисовал незыблемые основы экономической политики, которые, если это, конечно, нужно, заключаются в преобразованиях любом направлении жизни общества и предприятий.

«Закон один — социальная ответственность и учет интересов нашего народа», — напомнил собравшимся Лукашенко. При обсуждении всех вопросов необходимо исходить из обязательств перед народом, которые должны соблюдаться и выполняться.

«Цель неизменна — обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики», — резюмировал президент.

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