В США назвали главные достоинства российского Су-57

Источник: РИА "Новости"

Авторы издания отмечают «сбалансированный подход» ОКБ Сухого к разработке стелс-технологии, которая позволяет снизить заметность самолета. По мнению автора статьи Тайлера Рогуэя, Су-57 занимает промежуточное положение между американским F/A-18E/F Super Hornet и китайским J-20.

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The Drive также обратил внимание на комплекс РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Х-диапазона, которые расположены не только в носовой части Су-57, но и по бокам истребителя. Подобную систему РЛС должны были иметь истребители F-22 Raptor, пишет издание. Такой комплекс не только значительно повышает ситуационную осведомленность пилота Су-57, но в определенном положении по отношению к самолету противника делает истребитель практически незаметным.

Отдельно Рогуэй упомянул оптико-электронную локационную систему обнаружения воздушных целей.

«Эта система оптико-электронного воздействия была замечена на нескольких моделях Су-57 и, если она работает так, как это анонсируется, то может оказать большое влияние на защиту самолета от передовых самонаводящихся ракет», — говорится в статье.

Как утверждает издание, надежность истребителю пятого поколения придает и мощное шасси, которое незаменимо при выполнении различных внеплановых операций.

Трехмерная система отклонения вектора тяги значительно повышает маневренность воздушного судна, отмечает Рогуэй.

«Это первый случай, когда трехмерная система отклонения вектора тяги интегрирована в истребитель со стелс-технологией», — пишет The Drive.

Поразило американских экспертов и внутрифюзеляжное размещение ракет в самолете. Су-57 имеет несколько отсеков для ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

По мнению автора статьи, многофункциональный Су-57 представляет собой «умное сочетание возможностей» и вполне может стать «умелым и очень ценным истребителем».

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Судно предназначено для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.