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21:37 (мск), источник: РИА Новости

В США назвали главные достоинства российского Су-57

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американское издание The Drive подробно рассмотрело технические характеристики многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и перечислило основные достоинства самолета.

Источник: РИА "Новости"

Авторы издания отмечают «сбалансированный подход» ОКБ Сухого к разработке стелс-технологии, которая позволяет снизить заметность самолета. По мнению автора статьи Тайлера Рогуэя, Су-57 занимает промежуточное положение между американским F/A-18E/F Super Hornet и китайским J-20.

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The Drive также обратил внимание на комплекс РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Х-диапазона, которые расположены не только в носовой части Су-57, но и по бокам истребителя. Подобную систему РЛС должны были иметь истребители F-22 Raptor, пишет издание. Такой комплекс не только значительно повышает ситуационную осведомленность пилота Су-57, но в определенном положении по отношению к самолету противника делает истребитель практически незаметным.

Отдельно Рогуэй упомянул оптико-электронную локационную систему обнаружения воздушных целей.

«Эта система оптико-электронного воздействия была замечена на нескольких моделях Су-57 и, если она работает так, как это анонсируется, то может оказать большое влияние на защиту самолета от передовых самонаводящихся ракет», — говорится в статье.

Как утверждает издание, надежность истребителю пятого поколения придает и мощное шасси, которое незаменимо при выполнении различных внеплановых операций.

Трехмерная система отклонения вектора тяги значительно повышает маневренность воздушного судна, отмечает Рогуэй.

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«Это первый случай, когда трехмерная система отклонения вектора тяги интегрирована в истребитель со стелс-технологией», — пишет The Drive.

Поразило американских экспертов и внутрифюзеляжное размещение ракет в самолете. Су-57 имеет несколько отсеков для ракет «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

По мнению автора статьи, многофункциональный Су-57 представляет собой «умное сочетание возможностей» и вполне может стать «умелым и очень ценным истребителем».

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Судно предназначено для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную партию из 12 машин ВКС России получат в 2019-м.

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