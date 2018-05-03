Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»

Источник: РИА "Новости"

«Был у нас произведен и складирован “Новичок”, пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», — приводит его слова ТАСС.

Президент пояснил, что яд был протестирован в ноябре 2017 года в НИИ министерства обороны в городе Брно (юго-восток Чехии). После этого вещество было полностью уничтожено.

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Однако, Земан не видит ничего предосудительного в производстве нервно-паралитического газа. Он объяснил это тем, что чешское подразделение противохимической обороны должно изучать яды, чтобы уметь противодействовать им.

Британский агент и экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «Новичком» 4 марта в британском Солсбери. Девушка уже пошла на поправку, а вот ее отец до сих пор остается в критическом состоянии.

Лондон и ряд западных стран обвинили Москву в причастности к данному инциденту. Британская сторона утверждает, что отравляющее вещество было произведено в городе Шиханы Саратовской области. В Москве все обвинения категорически отрицают.