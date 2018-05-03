Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»

«Был у нас произведен и складирован “Новичок”, пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», — приводит его слова ТАСС.
Президент пояснил, что яд был протестирован в ноябре 2017 года в НИИ министерства обороны в городе Брно (юго-восток Чехии). После этого вещество было полностью уничтожено.
Однако, Земан не видит ничего предосудительного в производстве
Британский агент и
Лондон и ряд западных стран обвинили Москву в причастности к данному инциденту. Британская сторона утверждает, что отравляющее вещество было произведено в городе Шиханы Саратовской области. В Москве все обвинения категорически отрицают.
Между тем, в ОЗХО признали, что яд мог быть изготовлен в любой стране, включая США.