«До первого удара»: штурман рассказал о слабых местах ВМС США

Источник: U.S. Navy

«Опора на цифровые технологии особенно остро ощущается в области коммуникации, силовых установок и навигации. Это привело к созданию флота, который, возможно, не выдержит первого ракетного удара или хакерского взлома», — считает штурман.

Пантер отмечает, что зависимость от компьютерных разработок влечет за собой большую чувствительность к помехам со стороны врага.

Интенсивная автоматизация ВМС и сокращение численности экипажа идет на пользу в мирное время, считает офицер. Однако во время войны это создает определенную уязвимость, ведь техника может выйти из строя.