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3 мая, источник: РИА Новости

«До первого удара»: штурман рассказал о слабых местах ВМС США

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американские ВМС значительно продвинулись в сфере разработок электронных систем, однако в случае реальной войны флот окажется в большой опасности. Об этом журналу Proceedings Военно-морского института США рассказал бывший штурман ракетного крейсера San Jacinto Джонатан Пантер.

Источник: U.S. Navy
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«Опора на цифровые технологии особенно остро ощущается в области коммуникации, силовых установок и навигации. Это привело к созданию флота, который, возможно, не выдержит первого ракетного удара или хакерского взлома», — считает штурман.

Пантер отмечает, что зависимость от компьютерных разработок влечет за собой большую чувствительность к помехам со стороны врага.

Интенсивная автоматизация ВМС и сокращение численности экипажа идет на пользу в мирное время, считает офицер. Однако во время войны это создает определенную уязвимость, ведь техника может выйти из строя.

По словам Пантера, служащие ВМС США вновь начали осваивать астрономическую навигацию. При этом подобные усилия могут не принести никакой пользы, так как современные корабли не располагают бумажными картами.

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