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03:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дмитрий Ильичев возглавил УМВД России по Хабаровскому краю

До этого полковник полиции работал на Алтае.

В четверг, 3 мая, президент России Владимир Путин подписал указ об отставках и назначениях на руководящие должности в силовых ведомствах государства. В числе получивших новое назначение — полковник полиции Дмитрий Анатольевич Ильичев. Президент России назначил его начальником управления МВД РФ по Хабаровскому краю, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

До этого региональным управлением МВД России в статусе временно исполняющего обязанности руководил Арсен Исагулов.

До назначения в Хабаровский край Дмитрий Ильичев работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Алтайскому краю.

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