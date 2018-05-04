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02:37 (мск), источник: Известия

Замглавы МИДа рассказал о мирном договоре РФ с Японией

Россия и Япония находятся «в самом начале пути» к заключению мирного договора по вопросу южных Курил. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

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По его словам, на данный момент стороны обсуждают пути налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах согласно договоренности президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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«Относительно перспектив заключения мирного договора могу сказать только одно: реальное продвижение в решении этого вопроса возможно в условиях комплексного развития российско-японских связей, формирования в них атмосферы подлинного взаимного доверия и партнерства. Пока мы лишь в самом начале этого пути», — пояснил он.

Для российской стороны приоритетными являются три принципа: «ненанесение ущерба нашей юридической позиции о законности принадлежности южных Курил России по итогам Второй мировой войны, коммерческая целесообразность проектов, содействие социально-экономическому развитию Сахалинской области».

Моргулов отметил, что Россия озабочена укреплением военно-политического союза Японии и США, о чем ставит в известность японское правительство.

Также Моргулов рассказал о сотрудничестве России с Китаем. По его словам, Москва и Пекин не планируют «создавать какие-либо союзы». Более того, китайские власти придерживаются «линии на неприсоединение к каким-либо блокам». В то же время стороны зачастую выступают «с единых позиций как единомышленники в глобальных и региональных делах».

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