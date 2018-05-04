Замглавы МИДа рассказал о мирном договоре РФ с Японией
Россия и Япония находятся «в самом начале пути» к заключению мирного договора по вопросу южных Курил. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
Россия и Япония находятся «в самом начале пути» к заключению мирного договора по вопросу южных Курил. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
По его словам, на данный момент стороны обсуждают пути налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах согласно договоренности президента РФ Владимира Путина с
«Относительно перспектив заключения мирного договора могу сказать только одно: реальное продвижение в решении этого вопроса возможно в условиях комплексного развития
Для российской стороны приоритетными являются три принципа: «ненанесение ущерба нашей юридической позиции о законности принадлежности южных Курил России по итогам Второй мировой войны, коммерческая целесообразность проектов, содействие
Моргулов отметил, что Россия озабочена укреплением
Также Моргулов рассказал о сотрудничестве России с Китаем. По его словам, Москва и Пекин не планируют «создавать