Замглавы МИДа рассказал о мирном договоре РФ с Японией

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По его словам, на данный момент стороны обсуждают пути налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах согласно договоренности президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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«Относительно перспектив заключения мирного договора могу сказать только одно: реальное продвижение в решении этого вопроса возможно в условиях комплексного развития российско-японских связей, формирования в них атмосферы подлинного взаимного доверия и партнерства. Пока мы лишь в самом начале этого пути», — пояснил он.

Для российской стороны приоритетными являются три принципа: «ненанесение ущерба нашей юридической позиции о законности принадлежности южных Курил России по итогам Второй мировой войны, коммерческая целесообразность проектов, содействие социально-экономическому развитию Сахалинской области».

Моргулов отметил, что Россия озабочена укреплением военно-политического союза Японии и США, о чем ставит в известность японское правительство.