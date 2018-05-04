Госдепартамент США прекратил финансирование НПО «Белые каски»

Источник: AP 2018

Бюджет этой организации на треть состоял из американских правительственных денег, отмечает ТАСС.

При этом Госдеп не отказывается от поддержки «Белых касок».

16 апреля в США заявили о возможной постановке «химатаки» в Сирии «Белыми касками». По мнению сенатора от штата Вирджиния Ричарда Блэка, якобы имевшая место 7 апреля химатака с применением хлорина в сирийском городе Думе была подстроена организацией «Белые каски».