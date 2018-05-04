Госдепартамент США прекратил финансирование НПО «Белые каски»
Госдепартамент США прекратил выделять средства действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски». Об этом рассказал телеканал CBS.
Госдепартамент США прекратил выделять средства действующей в Сирии неправительственной организации «Белые каски». Об этом рассказал телеканал CBS.
Бюджет этой организации на треть состоял из американских правительственных денег, отмечает ТАСС.
При этом Госдеп не отказывается от поддержки «Белых касок».
16 апреля в США заявили о возможной постановке «химатаки» в Сирии «Белыми касками». По мнению сенатора от штата Вирджиния Ричарда Блэка, якобы имевшая место 7 апреля химатака с применением хлорина в сирийском городе Думе была подстроена организацией «Белые каски».
14 апреля Франция, США и Великобритания выпустили 103 ракеты по территории Сирии