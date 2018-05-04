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04:56 (мск), источник: Newslab.ru

Президент утвердил нового начальника полиции красноярского ГУ МВД

Этот пост занял 51-летний уроженец Донецка.

Источник: AP 2018

Указом президента РФ заместителем начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — начальником полиции назначен 51-летний Олег Стефанков. Соответствующий документ Владимир Путин подписал 3 мая.

Олег Стефанков родился 3 апреля 1967 года в городе Донецке. Службу в органах внутренних дел он начал в 1995 году с должности оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям отдела внутренних дел Ленинского района города Ростова-на-Дону. В течение 14 лет Стефанков занимал там различные должности. С 2011 по 2015 годы он служил в должности замначальника полиции по оперативной работе МВД по республике Адыгея. В тот же период министром внутренних дел этой республики являлся нынешний глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Осенью 2017 года Стефанкова назначили врио заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — начальника полиции. Ранее этот пост занимал Константин Юрин, который в апреле 2016 года решил оставить службу и ушел на пенсию.

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