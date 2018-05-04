Президент утвердил нового начальника полиции красноярского ГУ МВД

Олег Стефанков родился 3 апреля 1967 года в городе Донецке. Службу в органах внутренних дел он начал в 1995 году с должности оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям отдела внутренних дел Ленинского района города Ростова-на-Дону. В течение 14 лет Стефанков занимал там различные должности. С 2011 по 2015 годы он служил в должности замначальника полиции по оперативной работе МВД по республике Адыгея. В тот же период министром внутренних дел этой республики являлся нынешний глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.