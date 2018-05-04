Президент утвердил нового начальника полиции красноярского ГУ МВД
Этот пост занял 51-летний уроженец Донецка.
Этот пост занял 51-летний уроженец Донецка.
Указом президента РФ заместителем начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — начальником полиции назначен 51-летний Олег Стефанков. Соответствующий документ Владимир Путин подписал 3 мая.
Олег Стефанков родился 3 апреля 1967 года в городе Донецке. Службу в органах внутренних дел он начал в 1995 году с должности оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям отдела внутренних дел Ленинского района города
Осенью 2017 года Стефанкова назначили врио заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — начальника полиции. Ранее этот пост занимал Константин Юрин, который в апреле 2016 года решил оставить службу и ушел на пенсию.