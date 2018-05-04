Три тысячи солдат выйдут на улицы Владивостока
Приморье готовится к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно крупные военные парады 9 мая пройдут во Владивостоке и Уссурийске.
Приморье готовится к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно крупные военные парады 9 мая пройдут во Владивостоке и Уссурийске.
По информации департамента внутренней политики, по центральной площади Уссурийска пройдут 1392 военнослужащих различных подразделений вооруженных сил, а также представители движения «Юнармия» и Уссурийского казачьего войска.
«В мероприятии также будут задействованы 30 единиц военной техники и сводный военный оркестр. Следом за военным парадом начнется шествие Бессмертного полка», — сообщили в ведомстве.
«Уже сейчас тысячи владивостокцев проявляют большую активность в социальных сетях по поводу формирования Бессмертного полка. Акция становится популярнее с каждым городом, многие люди ходят в колоннах из года в год, отдавая дань памяти своим героическим предкам», — отметили в департаменте внутренней политики.
По окончанию парада и шествия «Бессмертного полка», традиционно в Адмиральском сквере будет организовано мероприятие для ветеранов «Солдатская каша», а на центральной площади начнется концертная программа. Завершится День Победы в Приморье праздничным салютом.
Михаил Грач.