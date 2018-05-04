Бакытжан Жумагулов получил новое назначение

«Учитывая, что здесь разные представители партий, общественных организаций, наверное, не совсем корректно мне возглавлять совет, поэтому я вношу на ваше рассмотрение предложение об избрании председателем совета депутата Сената Жумагулова Бакытжана Турсыновича. Вы все хорошо знаете Бакытжана Турсыновича. Уверен, что его профессионализм, организационные способности, опыт, знания социальной сферы будут успешным залогом председательствования в совете», — сказал первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев на первом заседании общественного совета.
Члены совета единогласно поддержали кандидатуру Бакытжана Жумагулова. Жумагулов является членом Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента. Назначен депутатом указом Президента РК. Родился 18 августа 1953 года. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, Высшую школу права «Әділет». Работал исполняющим обязанности Председателя, первым заместителем Председателя партии «Нур Отан», заместителем председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, ректором Казахского национального универститета имени аль-Фараби, министром образования и науки Республики Казахстан. Награжден орденами «Парасат», «Достық» II степени, Заслуженный деятель Казахстана (Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері), лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования.