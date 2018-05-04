Бакытжан Жумагулов получил новое назначение

«Учитывая, что здесь разные представители партий, общественных организаций, наверное, не совсем корректно мне возглавлять совет, поэтому я вношу на ваше рассмотрение предложение об избрании председателем совета депутата Сената Жумагулова Бакытжана Турсыновича. Вы все хорошо знаете Бакытжана Турсыновича. Уверен, что его профессионализм, организационные способности, опыт, знания социальной сферы будут успешным залогом председательствования в совете», — сказал первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев на первом заседании общественного совета.