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09:31 (мск), источник: РИА Крым

Крымские соединения ПВО пополнятся С-400 и «Панцирями-С»

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Крымские соединения Противовоздушной обороны пополнятся зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и зенитными ракетными комплексами С-400.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

Как он отметил, в настоящее время части ВВС и ПВО в Крыму полностью обеспечены новейшими образцами вооружения.

В готовности к выполнению боевых задач на военных аэродромах находятся современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». На боевом дежурстве стоят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».

Отмечается, что в прошлом году перевооружили более 20 соединений и воинских частей. Сейчас доля новейших средств ведения боевых действий в Южном военном округе превышает 63%. В нынешнем году этот показатель дойдет до 70%.

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