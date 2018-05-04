Крымские соединения ПВО пополнятся С-400 и «Панцирями-С»
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Крымские соединения Противовоздушной обороны пополнятся зенитными
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. Крымские соединения Противовоздушной обороны пополнятся зенитными
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.
В готовности к выполнению боевых задач на военных аэродромах находятся современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». На боевом дежурстве стоят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».
Отмечается, что в прошлом году перевооружили более 20 соединений и воинских частей. Сейчас доля новейших средств ведения боевых действий в Южном военном округе превышает 63%. В нынешнем году этот показатель дойдет до 70%.