Крымские соединения ПВО пополнятся С-400 и «Панцирями-С»

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

Как он отметил, в настоящее время части ВВС и ПВО в Крыму полностью обеспечены новейшими образцами вооружения.

В готовности к выполнению боевых задач на военных аэродромах находятся современные истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». На боевом дежурстве стоят зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С».