Президент открыл в Гагаузии два новых спортивных комплекса

В состав новых спортивных комплексов вошли площадки для занятий футболом, волейболом, баскетболом, фитнесом, зоны отдыха для взрослых, детские игровые площадки и т. д.
Игорь Додон напомнил о важности развития спорта в нашей стране и призвал детей и взрослых вести здоровый образ жизни.
«Занятие спортом полезно как для здоровья, так и для социализации. Именно поэтому поддерживаю и поощряю организацию как можно большего количества спортивных мероприятий в Республике Молдова», — написал Игорь Додон на своей страничке в соцсети.
Напоминаем, что осенью прошлого года был запущен общереспубликанский проект по строительству 300 спортивных комплексов в населенных пунктах Республики Молдова, преимущественно в сельской местности. На 2018 год запланировано начало работ по строительству почти 100 спортивных площадок. Реализация программы проходит под эгидой Президента Республики Молдова в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову», в партнерстве с Благотворительным фондом Первой Леди «Din Suflet».