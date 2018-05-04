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09:31 (мск), источник: Actualitati.md

Президент открыл в Гагаузии два новых спортивных комплекса

Во время рабочего визита в села Конгаз и Копчак (АТО Гагаузия) Президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в церемонии открытия двух спортивных комплексов в рамках национальной программы по реабилитации спортивной инфраструктуры страны.

Источник: Reuters

В состав новых спортивных комплексов вошли площадки для занятий футболом, волейболом, баскетболом, фитнесом, зоны отдыха для взрослых, детские игровые площадки и т. д.

Игорь Додон напомнил о важности развития спорта в нашей стране и призвал детей и взрослых вести здоровый образ жизни.

«Занятие спортом полезно как для здоровья, так и для социализации. Именно поэтому поддерживаю и поощряю организацию как можно большего количества спортивных мероприятий в Республике Молдова», — написал Игорь Додон на своей страничке в соцсети.

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Напоминаем, что осенью прошлого года был запущен общереспубликанский проект по строительству 300 спортивных комплексов в населенных пунктах Республики Молдова, преимущественно в сельской местности. На 2018 год запланировано начало работ по строительству почти 100 спортивных площадок. Реализация программы проходит под эгидой Президента Республики Молдова в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову», в партнерстве с Благотворительным фондом Первой Леди «Din Suflet».

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