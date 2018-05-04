Президент открыл в Гагаузии два новых спортивных комплекса

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В состав новых спортивных комплексов вошли площадки для занятий футболом, волейболом, баскетболом, фитнесом, зоны отдыха для взрослых, детские игровые площадки и т. д.

Игорь Додон напомнил о важности развития спорта в нашей стране и призвал детей и взрослых вести здоровый образ жизни.

«Занятие спортом полезно как для здоровья, так и для социализации. Именно поэтому поддерживаю и поощряю организацию как можно большего количества спортивных мероприятий в Республике Молдова», — написал Игорь Додон на своей страничке в соцсети.