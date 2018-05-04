Зазывал-таксистов уберут из аэропортов московского транспортного узла

Инициатором ввести штрафы для таксистов, гадалок и гостиничных агентов за назойливое предложение своих услуг пассажирам выступил международный аэропорт Шереметьево. Введение единых правил поведения в аэропортах и административной ответственности за их нарушение поддержали также аэропорты Домодедово и Жуковский.

«Аэропорты часто используются для постоянного проживания лицами без определенного места жительства, зачастую занимающимися попрошайничеством и кражами. Новые правила поведения направлены на то, чтобы устранить эти отрицательные моменты, — приводит пресс-служба подмосковного Минтранса слова главы ведомства Игоря Трескова.

Контроль над соблюдением правил возложат на инспекторов подмосковного Минтранса. По словам Трескова, состав инспекторов сформирован, сейчас в подразделении около 70 человек, по мере необходимости их число будет увеличено. «Сотрудники ведомства будут находиться на территории аэропортов с этой недели. И их главная цель — не привлечь людей к административной ответственности, а разъяснять новые правила», — пояснил глава регионального Минтранса.