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12:32 (мск), источник: Nakanune.ru

1,1 тыс. нарушений. Губернатору Борису Дубровскому доложили об итогах проверок ТРК

На координационном совещании по обеспечению правопорядка у губернатора Бориса Дубровского обсудили итоги проверки пожарной безопасности в ТРК, сообщили НаканунеRU в пресс-службе главы региона.

В регионе было проверено 573 объекта, в том числе 50 торгово-развлекательных комплекса, 70 детских досуговых организаций, 274 объекта культуры, 104 объекта спорта и иные сооружения с массовым пребыванием людей.

По результатам проверки было выявлено 1 тыс. 100 нарушений, внесено 186 представлений прокуратуры об их устранении, в отношении 262 должностных и юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел о привлечении к административной ответственности, в суд направлено 19 исков с требованием устранить нарушения, объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения закона.

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Ряд выявленных нарушений носят грубый характер, что ставит под сомнение дальнейшую эксплуатацию данных объектов без незамедлительного их устранения. Так, направлено 17 исков в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности объектов, до полного устранения нарушений.

«Меня возмущает безответственность многих руководителей торгово-развлекательных комплексов. В каждом из них выявлены те или иные нарушения. Проверки не были внезапными, об их проведении на всю страну было заявлено генеральной прокуратурой сразу после трагедии в “Зимней вишне”. Проверяющие пришли через неделю, где-то через две недели, и при этом нашли нарушения! То есть собственники даже не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации. Нам необходимо переломить такое халатное отношение к вопросам пожарной безопасности», — подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор призвал обеспечить надлежащий контроль на объектах с массовым пребыванием людей.

Предложения по совершенствованию мер по профилактике и обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей будут направлены федеральным органам государственной власти.

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