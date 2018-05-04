1,1 тыс. нарушений. Губернатору Борису Дубровскому доложили об итогах проверок ТРК
На координационном совещании по обеспечению правопорядка у губернатора Бориса Дубровского обсудили итоги проверки пожарной безопасности в ТРК, сообщили НаканунеRU в
На координационном совещании по обеспечению правопорядка у губернатора Бориса Дубровского обсудили итоги проверки пожарной безопасности в ТРК, сообщили НаканунеRU в
В регионе было проверено 573 объекта, в том числе 50
По результатам проверки было выявлено 1 тыс. 100 нарушений, внесено 186 представлений прокуратуры об их устранении, в отношении 262 должностных и юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел о привлечении к административной ответственности, в суд направлено 19 исков с требованием устранить нарушения, объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения закона.
Ряд выявленных нарушений носят грубый характер, что ставит под сомнение дальнейшую эксплуатацию данных объектов без незамедлительного их устранения. Так, направлено 17 исков в суд для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности объектов, до полного устранения нарушений.
«Меня возмущает безответственность многих руководителей
Предложения по совершенствованию мер по профилактике и обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей будут направлены федеральным органам государственной власти.