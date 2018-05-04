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12:32 (мск), источник: РИА Крым

За кресло мэра Ялты поборются семь человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Ялте завершился прием документов от кандидатов на должность главы администрации города. Всего зарегистрировано семь человек, сообщает пресс-служба горсовета.

Источник: РИА "Новости"

«Принять участие в конкурсе на замещение должности руководителя исполнительной власти муниципального образования изъявили желание семь граждан. 3 мая завершился прием документов. Заявления о продлении срока подачи документов не поступали», — отметили в пресс-службе.

Конкурс, в ходе которого будет выбран глава администрации, состоится 11 мая.

В течение пяти дней конкурсная комиссия проверит данные, предоставленные кандидатами, в состав которой вошел вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, сотрудники аппарата Совета министров РК, ялтинские депутаты и представить общественного совета муниципалитета.

В апреле глава администрация Ялты Елена Сотникова подала в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен первый заместитель главы администрации Алексей Челпанов.

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