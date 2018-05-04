За кресло мэра Ялты поборются семь человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Ялте завершился прием документов от кандидатов на должность главы администрации города. Всего зарегистрировано семь человек, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Ялте завершился прием документов от кандидатов на должность главы администрации города. Всего зарегистрировано семь человек, сообщает
«Принять участие в конкурсе на замещение должности руководителя исполнительной власти муниципального образования изъявили желание семь граждан. 3 мая завершился прием документов. Заявления о продлении срока подачи документов не поступали», — отметили в
Конкурс, в ходе которого будет выбран глава администрации, состоится 11 мая.
В течение пяти дней конкурсная комиссия проверит данные, предоставленные кандидатами, в состав которой вошел
В апреле глава администрация Ялты Елена Сотникова подала в отставку. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен первый заместитель главы администрации Алексей Челпанов.