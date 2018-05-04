За кресло мэра Ялты поборются семь человек

Источник: РИА "Новости"

«Принять участие в конкурсе на замещение должности руководителя исполнительной власти муниципального образования изъявили желание семь граждан. 3 мая завершился прием документов. Заявления о продлении срока подачи документов не поступали», — отметили в пресс-службе.

Конкурс, в ходе которого будет выбран глава администрации, состоится 11 мая.

В течение пяти дней конкурсная комиссия проверит данные, предоставленные кандидатами, в состав которой вошел вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский, сотрудники аппарата Совета министров РК, ялтинские депутаты и представить общественного совета муниципалитета.