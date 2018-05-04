Глава МИД Камилов встретился с министром иностранных дел Венгрии
Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в различных направлениях и подтвердили заинтересованность во взаимодействии.
Они обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в различных направлениях и подтвердили заинтересованность во взаимодействии.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в Душанбе встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто. Об этом сообщает
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы
Кроме того, представители двух государств подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании межгосударственного взаимодействия и активации
Также речь шла о научном и культурном обмене и укреплении связей между образовательными учреждениями. Отдельное внимание министры уделили международной повестке дня.
В феврале Министерство иностранных дел Узбекистана подписало с венгерскими коллегами программу сотрудничества до 2020 года.