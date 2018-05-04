Глава МИД Камилов встретился с министром иностранных дел Венгрии

Источник: Sputnik

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в Душанбе встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто. Об этом сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы узбекско-венгерского сотрудничества на различных направлениях», — уточняется на сайте.

Кроме того, представители двух государств подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании межгосударственного взаимодействия и активации бизнес-контактов.

Также речь шла о научном и культурном обмене и укреплении связей между образовательными учреждениями. Отдельное внимание министры уделили международной повестке дня.