Литва начала называть Грузию Сакартвело

Источник: РИА Новости

«В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски это Сакартвело», — написал Линкевичус по-английски.

Далее министр добавил уже на грузинском языке: «Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!».

Как отмечает Sputnik Грузия, до сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.

Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни. Хатуна Салуквадзе чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Литве

«Учитывая всю важность данного факта, мы с полной ответственностью можем назвать сегодняшний день днем дружбы Грузии и Литвы», — подчеркнула она.

Литва стала первой страной, которая стала использовать название «Сакартвело» в отношении Грузии.