Литва начала называть Грузию Сакартвело
ТБИЛИСИ, 4 мая — РИА Новости. Отныне официальным названием Грузии в Литве стало «Сакартвело» (Sakartvelo), написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.
ТБИЛИСИ, 4 мая — РИА Новости. Отныне официальным названием Грузии в Литве стало «Сакартвело» (Sakartvelo), написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.
«В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение — с этого времени
Далее министр добавил уже на грузинском языке: «Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует
Как отмечает Sputnik Грузия, до сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.
Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни.
«Учитывая всю важность данного факта, мы с полной ответственностью можем назвать сегодняшний день днем дружбы Грузии и Литвы», — подчеркнула она.
Литва стала первой страной, которая стала использовать название «Сакартвело» в отношении Грузии.
Сакартвело — самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны также используется латинское слово «Георгия».