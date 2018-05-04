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14:09 (мск), источник: РИА Новости

Литва начала называть Грузию Сакартвело

ТБИЛИСИ, 4 мая — РИА Новости. Отныне официальным названием Грузии в Литве стало «Сакартвело» (Sakartvelo), написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.

Источник: РИА Новости

«В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски это Сакартвело», — написал Линкевичус по-английски.

Далее министр добавил уже на грузинском языке: «Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!».

Как отмечает Sputnik Грузия, до сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.

Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни.
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«Учитывая всю важность данного факта, мы с полной ответственностью можем назвать сегодняшний день днем дружбы Грузии и Литвы», — подчеркнула она.

Литва стала первой страной, которая стала использовать название «Сакартвело» в отношении Грузии.

Сакартвело — самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны также используется латинское слово «Георгия».

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