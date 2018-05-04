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18:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообщался с фронтовиками-орденоносцами в преддверии Дня Победы

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообщался с фронтовиками-орденоносцами в преддверии Дня Победы.

Источник: нижнийновгород.рф

По информации пресс-службы горадминистрации, на торжественный прием в Нижегородский кремль пришли двадцать ветеранов. Градоначальник поблагодарил их за проявленный в годы войны героизм и признался, что удивлен их активности и физической форме.

«Когда вы были совсем молодыми, каждый из вас сделал тяжелый выбор — защищать свою страну до последней капли крови. На карту была поставлена жизнь всей страны, вся русская культура. Вы сплотились, чтобы выстоять и выжить», — сказал мэр.

По мнению Владимира Панова, выдержать многочисленные испытания в годы войны и добиться справедливости удалось преодолеть благодаря великому терпению многонационального народа нашей страны.

Мэр города вручил букеты четырем женщинам-фронтовичкам и пообщался с ветеранами за чашкой чая.

СПРАВКА

В настоящее время в Нижнем Новгороде проживают 978 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 233 женщины-фронтовички, 168 жителей блокадного Ленинграда, 13 484 труженика тыла, 173 узника фашистских лагерей и гетто, 15 вдов военнослужащих, погибших на фронте, 23 донора, сдававшие кровь для фронта.

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