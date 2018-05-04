Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообщался с фронтовиками-орденоносцами в преддверии Дня Победы
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообщался с
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообщался с
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«Когда вы были совсем молодыми, каждый из вас сделал тяжелый выбор — защищать свою страну до последней капли крови. На карту была поставлена жизнь всей страны, вся русская культура. Вы сплотились, чтобы выстоять и выжить», — сказал мэр.
По мнению Владимира Панова, выдержать многочисленные испытания в годы войны и добиться справедливости удалось преодолеть благодаря великому терпению многонационального народа нашей страны.
Мэр города вручил букеты четырем
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В настоящее время в Нижнем Новгороде проживают 978 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 233