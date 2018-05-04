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18:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Алексей Гордеев: «К чемпионату мира по футболу в Воронежской области готовы»

К чемпионату мира по футболу в Воронежской области готовы — к такому выводу сегодня пришёл полномочный представитель президента Алексей Гордеев. Вместе с главой региона Александром Гусевым он осмотрел спортивные объекты. Посетил стадион «Чайка», а также спорткомплекс в парке «Южный».

Источник: Вести - Воронеж

Спорткомплекс «Левобережный», пожалуй, самый ожидаемый объект для местных жителей. 50-метровый бассейн станет чуть ли не единственным во всём районе. Причём, кроме водной зоны тут будет «сухая» — специальные тренажёры установят для разминки спортсменов.

— На сегодняшний день начался монтаж металлоконструкций. Над зоной бассейна начнётся после 10 мая. Также заказаны фасады, которые согласованы с администрацией города. Срок окончания — 4 квартал 2018 года. То есть, это уже ввод объекта в эксплуатацию с передачей в эксплуатирующей организации, — сообщил начальник производственного управления компании-застройщика Максим Матов.

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Впрочем, полпред президента Алексей Гордеев признаётся — ожидал увидеть больше — работа тут только на начальной стадии. Настаивает — объект необходимо построить как можно скорее.

Будучи главой региона вместе с руководителем компании-заказчика он заложил первый камень в основание спорткомплекса ещё в 2014 году:

— Мы потом этот камень внутри во входную группу поставим, как история с чего начиналось рождение этого физкультурного комплекса, — заказчик.

— Начальство ваше тоже ждёт ввода, поэтому очень хотелось бы, чтобы в сентябре этот объект сдали, — отметил полпред президента Алексей Гордеев.

Обновлению подлежит и вся территория парка «Южный» — концепция уже готова. По итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств этот участок стал одним из самых популярных у жителей города — почти 5 тыс. человек попросили обустроить здесь новое футбольное поле. Пожелания воронежцев проанализировали.

Теперь вместе с развитием спортивной зоны парка, тут займутся общественной:

— По своей сути, концепция представляет собой классический парк района, который сочетает в себе все необходимые зоны. Это спортивные площадки, это существующие площадки, это проектируемое футбольное поле, о котором просили местные жители.

Это футбольное поле в ближайшие дни ожидает марокканских гостей — стадион «Чайка» станет основной тренировочной базой для зарубежных футболистов. Однако, этот объект необходимо сохранить и после чемпионата — для этого в Министерстве спорта сейчас прорабатывают специальную программу наследия мундиаля.

— На самом деле, дорогое удовольствие содержать поля. Для того, чтобы Минспорт выделил дополнительные средства и новые покрышки искусственные для таких полей. Для таких субъектов, как Воронежская область, где сложные погодные условия, — Владимир Кадурин.

По словам Алексея Гордеева, развитие в регионе подобных объектов должно стать одним из приоритетов. Современные и вместительные стадионы необходимо возвести в каждом районном центре и больших селах области. Подготовку этого спорткомплекса к Чемпионату мира по футболу полпред президента оценил высоко.

— Воронеж предоставляет 2 площадки для тренировки спортсменов, команд. Мы следили за другими регионами, надо сказать, что Воронеж хорошо справился. Готово поле на стадионе «Чайка». И решены все вопросы безопасности. Потрачены здесь федеральные деньги, но, тем не менее, мы следили, чтобы всё было качественно сделано, — отметил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев.

Следующий визит полпреда будет касаться социально-экономических аспектов — акцент сделают на промышленности. По словам Алексея Гордеева, региону также необходимо сохранить тренд в развитии сельского хозяйства — в частности, не потерять лидирующие позиции в производстве молока. В том числе, для этого до конца в области появятся несколько ферм.

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