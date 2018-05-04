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21:53 (мск), источник: ТАСС

МИД Украины потребовал освободить задержанное у берегов Крыма судно и его экипаж

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест и потребовало освободить задержанное российскими пограничниками украинское рыболовецкое судно у побережья Крыма, а также членов его экипажа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна “ЯМК-0041” и его экипажа вблизи Крымского побережья, — говорится в сообщении. — Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж».

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В пресс-службе украинского МИД обвинили Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права.

Ранее 4 мая в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Крыму сообщили о задержании российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма судна «ЯМК-0041» с припиской в Очакове Николаевской области Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопровождено в Республику Крым. Сети для ловли рыбы изъяты.

В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что у украинского судна не было разрешения находиться вблизи Крыма. По его словам, связи с экипажем пока нет.

МИД Украины уже направил ноту внешнеполитическому ведомству РФ для выяснения обстоятельств задержания судна у побережья Крыма.

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