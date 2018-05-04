МИД Украины потребовал освободить задержанное у берегов Крыма судно и его экипаж
КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест и потребовало освободить задержанное российскими пограничниками украинское рыболовецкое судно у побережья Крыма, а также членов его экипажа. Об этом в пятницу сообщили в
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