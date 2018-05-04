Додон об изменении Конституции Молдовы: практически все подписи собраны

Источник: Sputnik.md

«Понятно, что парламент ее не поддержит, но мы должны идти последовательно, потому что мы обещали людям, что будем добиваться президентской формы правления. Именно данную повестку дня мы предложим этому парламенту осенью, хотя, уверен, что парламент не поддержит. Они этого боятся», — отметил Додон в интервью одному из местных СМИ.

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По его словам, помимо инициативы перехода к президентской форме правления также предлагается проект закона о запрете перехода депутатов из одной партии в другую.

«Думаю, что народ нас в этом поддержит. В ближайшие недели мы подготовим изменения законодательства. Для того, чтобы изменить Конституцию, нужно как минимум 34 подписи депутатов. У нас есть 24. Посмотрим, если найдем еще 10», — сказал Додон.

Он отметил, если необходимое число голосов депутатов будет найдено, то запустится процесс в Конституционном суде.

«Процедура длится шесть месяцев, как минимум. Если нет, то идем с этой идеей на парламентские выборы, и там мы обязаны победить», — добавил Додон.