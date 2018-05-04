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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Авианосная группировка США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к ударам против ИГ* в Сирии, сообщила пресс-служба ВМС США.

Источник: Reuters

Операции начаты 3 мая, говорится в сообщении. Удары наносятся из восточной части Средиземного моря.

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«Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок», — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

В состав группы входит авианосец класса «Нимиц» под названием «Гарри Трумэн», крейсер «Нормандия», четыре эсминца с управляемым ракетным оружием, а также корабли сопровождения.

Согласно данным коалиции под руководством США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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