США воссоздали Второй флот ВМС, сославшись на «конкуренцию великих держав»
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году, сославшись на «конкуренцию великих держав», сообщили в ВМС США.
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. США воссоздали Второй флот ВМС, расформированный в 2011 году, сославшись на «конкуренцию великих держав», сообщили в ВМС США.
О воссоздании крупного подразделения флота было объявлено на
«Второй флот будет осуществлять оперативное и административное руководство кораблями, самолетами и наземными силами на Восточном побережье (США) и в северной части Атлантического океана», — говорится в заявлении флота.
«В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным. Поэтому мы выставляем сегодня Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике», — заявил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.
Второй флот ВМС США существовал в 1950—2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.
В настоящее время в ВМС США насчитывается шесть действующих