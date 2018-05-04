США и Китай провалили переговоры по торговой войне
США и Китай провалили переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами. Об этом сообщил Bloomberg в пятницу, 4 мая.
США и Китай провалили переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами. Об этом сообщил Bloomberg в пятницу, 4 мая.
США потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на $200 млрд к 2020 году, а Китай, в частности, потребовал от Вашингтона остановить расследование кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР, отказа от 25-процентных пошлин на китайские товары и открыть для китайских компаний рынок электронных платежей.
Обе стороны сохраняют настрой на продолжение переговоров.
Переговоры между представителями США и КНР проходили в Пекине
В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт 100 товаров, при создании которых Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию». Позже был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров.