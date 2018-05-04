Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
Тина Канделаки сильно похудела
Кэмпбелл, Дженнер и другие звезды посетили вечеринку в Нью-Йорке
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
6 способов сэкономить на коммунальных платежах
Россияне нашли альтернативу зарубежью
Фоторепортажи
8World Photography Awards объявили лучших фотографов года
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
4 мая, источник: Известия

США и Китай провалили переговоры по торговой войне

США и Китай провалили переговоры по прекращению торговой войны между двумя странами. Об этом сообщил Bloomberg в пятницу, 4 мая.

Источник: Reuters

США потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на $200 млрд к 2020 году, а Китай, в частности, потребовал от Вашингтона остановить расследование кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР, отказа от 25-процентных пошлин на китайские товары и открыть для китайских компаний рынок электронных платежей.

Обе стороны сохраняют настрой на продолжение переговоров.

Переговоры между представителями США и КНР проходили в Пекине 3—4 мая. Американскую делегацию возглавил министр финансов Стивен Мнучин, который должен был договориться о равных условиях в торговле.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении пошлин на импорт 100 товаров, при создании которых Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию». Позже был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров.

Росс: США готовы ввести дополнительные ограничения для КНР
Во время загрузки произошла ошибка.
3 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы «Трамп объявил «торговую войну» Китаю»
 Что предпримет Минобороны для поиска потерпевшего катастрофу в Сирии Су-30СМ
Куда в Москве можно сходить на праздники всей семьей
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Писатель Сергей Сакин найден мертвым
Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером
Литва начала называть Грузию по-новому
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Потренировались на французах В стартовом матче чемпионата мира сборная России разгромила Францию
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Эксперты рассказали, сколько нужно копить на ипотеку
В Шереметьево открыли новый терминал
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь