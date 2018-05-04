США и Китай провалили переговоры по торговой войне

США потребовали от Китая сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на $200 млрд к 2020 году, а Китай, в частности, потребовал от Вашингтона остановить расследование кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР, отказа от 25-процентных пошлин на китайские товары и открыть для китайских компаний рынок электронных платежей.