На Украине раскрыли данные о количестве самоубийств в ВСУ

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«За период этого года, это данными ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины. — iz.ru), до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО (“Антитеррористичесной операции”. — iz.ru.). Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — приводит заявление прокурора в эфире программы «Вечерний прайм» «Страна.ua».

24 апреля Матиос сообщал, что из 326 тыс. украинских военных, участвовавших в военной операции в Донбассе, не менее 554 человек совершили самоубийство.

«С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство», — сказал военный прокурор.

По его словам, причиной самоубийств является то, что мероприятия по реабилитации и адаптации военнослужащих после боевых действий не проводятся.

Военная операция Киева против народа Донбасса под названием «Антитеррористическая операция» началась в апреле 2014 года из-за отказа региона признавать итоги февральского госпереворота на Украине.

30 апреля президент республики Петр Порошенко заявил о смене формата операции. В регионе стартовала операция объединенных сил Украины.