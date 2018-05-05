На Украине раскрыли данные о количестве самоубийств в ВСУ
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о количестве участников военной операции в Донбассе, которые покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о количестве участников военной операции в Донбассе, которые покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года.
«За период этого года, это данными ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины. — iz.ru), до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО (“Антитеррористичесной операции”. — iz.ru.). Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — приводит заявление прокурора в эфире программы «Вечерний прайм» «Страна.ua».
24 апреля Матиос сообщал, что из 326 тыс. украинских военных, участвовавших в военной операции в Донбассе, не менее 554 человек совершили самоубийство.
«С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство», — сказал военный прокурор.
По его словам, причиной самоубийств является то, что мероприятия по реабилитации и адаптации военнослужащих после боевых действий не проводятся.
Военная операция Киева против народа Донбасса под названием «Антитеррористическая операция» началась в апреле 2014 года
30 апреля президент республики Петр Порошенко заявил о смене формата операции. В регионе стартовала операция объединенных сил Украины.
По данным ООН, с 2014 года на востоке Украины погибло более 2,5 тыс. гражданских.
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