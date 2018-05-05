В контрсанкциях нашли угрозу авторитету России

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Реализация законопроекта об ответных действиях на «недружественные действия США» может нанести репутации России «серьезный урон», а российским компаниям, работающим в сфере атомной энергетики, — «существенные финансовые потери», говорится в заключении комитета Госдумы по энергетике. Соавтор проекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин, скорее всего, договорился с Кремлем «о более сдержанной реакции на американские санкции», считают эксперты.

Законопроект о контрсанкциях, внесенный 13 апреля господином Володиным и лидерами четырех думских фракций (позже под ним подписались более 360 депутатов и несколько сенаторов), предполагает «прекращение или приостановление международного сотрудничества» России в атомной отрасли с США и другими иностранными государствами, а также организациями, находящимися под их юрисдикцией (п. 4 ст. 2).

В случае реализации этого положения, отмечается в заключении думского комитета по энергетике, будут «осложнены условия для дальнейшей работы» России на мировом рынке, деловой репутации страны может быть нанесен «серьезный урон», а российским компаниям грозят «существенные финансовые потери».

Есть и «риск общего падения имиджа и авторитета РФ на международной арене», опасаются в комитете. Так, Россия участвует в международных проектах ИТЭР (Международный экспериментальный термоядерный реактор) и ФАИР (Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов), но принятие документа может привести к «выходу РФ из данных проектов», причем уже вложенные средства «не подлежат возврату».

Российские организации «потеряют контракты на разработку и изготовление высокотехнологичной продукции», и в целом Россия может лишиться лидирующей роли «в области управляемого термоядерного синтеза».

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Под угрозой и проект по созданию многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР), отмечают в комитете: закон может заблокировать участие зарубежных партнеров в этом проекте, что «увеличит нагрузку на федеральный бюджет» и в результате «поставит под вопрос возможность дальнейшей реализации» проекта. А прекращение ИНПРО (Международный проект по ядерным топливным циклам) «грозит потерей доступа России к передовым технологиям ведущих зарубежных стран в области ядерной энергетики» и прекращением «подготовки молодых российских ученых». Комитет также отмечает риски в области поставок природного урана и услуг по его обогащению, а также риски «для зарубежных проектов по сооружению АЭС» (речь идет о проектах АЭС «Ханхикиви» в Финляндии и АЭС «Пакш» в Венгрии). «Велика вероятность замены ГК “Росатом” на альтернативных поставщиков из США, Китая, Кореи или Японии», — предостерегают в комитете и рекомендуют учесть замечания при доработке проекта ко второму чтению.

О том, что положения проекта нуждаются в соотнесении с другими федеральными законами, регулирующими «схожие правоотношения», ранее сообщили в своих заключениях правовое управление Госдумы и комитет по международным делам. Речь идет в том числе о законе «О специальных экономических мерах», на основании которого президент РФ Владимир Путин в 2014 году подписал указ о запрете ввоза в Россию продовольствия из ряда стран. Также авторам проекта было рекомендовано уточнить термины, используемые в проекте, и «дополнительно обсудить» целесообразность запрета или ограничения ввоза в Россию зарубежных лекарств. Первое чтение запланировано на 15 мая, Вячеслав Володин заявлял, что с принятием закона во втором и третьем чтениях также «затягивать не будут».



Политолог Евгений Минченко говорит, что проект «был эмоциональной реакцией, которая носила скорее медийный, чем реальный характер».

Нужен был быстрый ответ от органа, который не принимает окончательное решение, и в этом смысле инициатива свою роль сыграла. Евгений Минченко политолог

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