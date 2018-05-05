NYT: команда спецпрокурора США опросила Виктора Вексельберга

«Федеральные следователи, работающие с Мюллером, остановили Вексельберга в зоне аэропорта Нью-Йорка и попытались досмотреть его электронные устройства и опросить его», — сообщил источник.

Ранее федеральный судья в США отчитала команду специального прокурора Роберта Мюллера во время слушания по делу экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта из-за того, что они якобы скрывают масштабы расследования и больше заинтересованы в свержении президента.