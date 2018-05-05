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05:02 (мск), источник: Газета.Ру

NYT: команда спецпрокурора США опросила Виктора Вексельберга

Работающие в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера федеральные агенты два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка остановили председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга для беседы, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, Вексельберга не подозревали в совершении каких-либо правонарушений.

«Федеральные следователи, работающие с Мюллером, остановили Вексельберга в зоне аэропорта Нью-Йорка и попытались досмотреть его электронные устройства и опросить его», — сообщил источник.

Издание не сообщает, какие вопросы задавали Вексельбергу.

Ранее федеральный судья в США отчитала команду специального прокурора Роберта Мюллера во время слушания по делу экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта из-за того, что они якобы скрывают масштабы расследования и больше заинтересованы в свержении президента.

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