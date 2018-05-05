NYT: команда спецпрокурора США опросила Виктора Вексельберга
Работающие в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера федеральные агенты два месяца назад в аэропорту
Работающие в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера федеральные агенты два месяца назад в аэропорту
По информации издания, Вексельберга не подозревали в совершении
«Федеральные следователи, работающие с Мюллером, остановили Вексельберга в зоне аэропорта
Издание не сообщает, какие вопросы задавали Вексельбергу.
Ранее федеральный судья в США отчитала команду специального прокурора Роберта Мюллера во время слушания по делу