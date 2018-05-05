Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива

Источник: РИА "Новости"

Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что российская сторона ежедневно останавливает в Азовском море следующие на Украину суда для досмотра. В крымском управлении ФСБ пояснили, что проверки иностранных судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Претензий со стороны судовладельцев не поступало, отметили в ведомстве.

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Комментируя эту информацию, Кабаненко заявил, что украинской погранслужбе необходимо прорабатывать возможность организации конвойного сопровождения гражданских судов военными кораблями.

По его словам, в таком случае «любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению».

Отставной адмирал добавил, что украинским пограничниками следует готовиться к различным «негативным сценариям», в том числе к блокаде прохода судов через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска.

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Кроме того, считает Кабаненко, Киеву в ответ на «использование россиянами внутренний судоходных путей Украины» нужно усилить патрулирование на море. При этом отставной адмирал посетовал на то, что обещанные Украине американские патрульные катера класса Island так и не были поставлены.