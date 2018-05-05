В Израиле рассказали о «горячей линии» с российской авиабазой в Сирии
«Горячая линия» для предотвращения случайных столкновений между израильскими и российскими военными успешно работает с 2015 года. Об этом рассказал
«Горячая линия» для предотвращения случайных столкновений между израильскими и российскими военными успешно работает с 2015 года. Об этом рассказал
По его словам, канал экстренной связи между авиабазой «Хмеймим» и командным центром «Кирия» в
«В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. <…> Мы поняли, что это русский самолет, и задействовали “горячую линию” для связи с [российской авиабазой в Сирии] Хмеймим: “Ваш самолет
По его словам, обе стороны высоко отзываются об эффективности этого «механизма деконфликтизации» и выражают заинтересованность в продолжении работы «горячей линии».
11 апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с