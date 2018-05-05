Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Светлана Иванова стала мамой во второй раз
Трогательный поступок новорожденной девочки покорил соцсети
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Потренировались на французах
Сборная США обыграла Канаду в матче чемпионата мира по хоккею
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Внучка Грейс Келли перенесла свадьбу
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
15Сделать деньги
17Time 100
06:38 (мск), источник: Известия

В Израиле рассказали о «горячей линии» с российской авиабазой в Сирии

«Горячая линия» для предотвращения случайных столкновений между израильскими и российскими военными успешно работает с 2015 года. Об этом рассказал экс-глава минобороны Израиля Моше Яалон в интервью «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, канал экстренной связи между авиабазой «Хмеймим» и командным центром «Кирия» в Тель-Авиве заработал практически одновременно с появлением в Сирии авиации РФ.

«В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. <…> Мы поняли, что это русский самолет, и задействовали “горячую линию” для связи с [российской авиабазой в Сирии] Хмеймим: “Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!” Вопрос был решен немедленно», — рассказал Яалон агентству.

По его словам, обе стороны высоко отзываются об эффективности этого «механизма деконфликтизации» и выражают заинтересованность в продолжении работы «горячей линии».

11 апреля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому Тифор
Во время загрузки произошла ошибка.
9 апреля© Ньюстюб
 Почему судьба приговоренной во Вьетнаме к пожизненному сроку россиянки может измениться
Каким будет новый автомобиль Владимира Путина
Украинский адмирал призвал блокировать Керченский пролив
Биологи нашли способ оставаться стройным, питаясь фастфудом
МИД Украины потребовал от РФ освободить задержанное судно
Енот задержал вылет самолета
Авианосная группировка США приступила к ударам по ИГ* в Сирии
Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Потренировались на французах В стартовом матче чемпионата мира сборная России разгромила Францию
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Назван самый популярный смартфон в мире Это произошло несмотря на завышенные ожидания от продаж.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь