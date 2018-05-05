В Израиле рассказали о «горячей линии» с российской авиабазой в Сирии

По его словам, канал экстренной связи между авиабазой «Хмеймим» и командным центром «Кирия» в Тель-Авиве заработал практически одновременно с появлением в Сирии авиации РФ.

«В самом начале российского присутствия был случай, когда один российский пилот почти пересек нашу границу на Голанских высотах. <…> Мы поняли, что это русский самолет, и задействовали “горячую линию” для связи с [российской авиабазой в Сирии] Хмеймим: “Ваш самолет вот-вот войдет в наше воздушное пространство. Осторожнее!” Вопрос был решен немедленно», — рассказал Яалон агентству.