В правительстве Омской области решили не прощаться с Малькевичем
В региональном кабинете министров прокомментировали отставку генерального директора 12 канала Александра Малькевича.
В региональном кабинете министров прокомментировали отставку генерального директора 12 канала Александра Малькевича.
Руководитель
«Мы не прощаемся с Александром Александровичем. Уверена, что мы не раз увидим его на мероприятиях в Омской области. По поводу преемника пока ведется работа», — заявила «СуперОмску» Гуливатенко.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 4 мая совет директоров АО «Омские медиа» принял отставку Александра Малькевича. Исполняющим обязанности генерального директора омского областного телевидения была назначена Елена Моренис. Малькевич руководил 12 каналом с 2014 года.