В правительстве Омской области решили не прощаться с Малькевичем

Руководитель пресс-службы губернатора Омской области, начальник главного управления информационной политики Анастасия Гуливатенко в разговоре с «СуперОмском» выразила уверенность, что регион не прощается с питерским пиарщиком и медиаменеджером.

«Мы не прощаемся с Александром Александровичем. Уверена, что мы не раз увидим его на мероприятиях в Омской области. По поводу преемника пока ведется работа», — заявила «СуперОмску» Гуливатенко.