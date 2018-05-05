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08:09 (мск), источник: СуперОмск

В правительстве Омской области решили не прощаться с Малькевичем

В региональном кабинете министров прокомментировали отставку генерального директора 12 канала Александра Малькевича.

Руководитель пресс-службы губернатора Омской области, начальник главного управления информационной политики Анастасия Гуливатенко в разговоре с «СуперОмском» выразила уверенность, что регион не прощается с питерским пиарщиком и медиаменеджером.

«Мы не прощаемся с Александром Александровичем. Уверена, что мы не раз увидим его на мероприятиях в Омской области. По поводу преемника пока ведется работа», — заявила «СуперОмску» Гуливатенко.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 4 мая совет директоров АО «Омские медиа» принял отставку Александра Малькевича. Исполняющим обязанности генерального директора омского областного телевидения была назначена Елена Моренис. Малькевич руководил 12 каналом с 2014 года.

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