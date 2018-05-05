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08:20 (мск), источник: Sputnik

Глава УБДД Ташкента оставил свой пост

Сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Начальник Управления безопасности дорожного движения Ташкента (бывшее ГАИ — прим. редакции) полковник Барат Маменов оставил свой пост, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Эту информацию агентству подтвердил представитель Информационного мультимедийного центра ГУВД Ташкента.

«Сейчас обязанности главы исполняет первый заместитель начальника Управления безопасности дорожного движения Ташкента Жамшид Жураев», — отметил собеседник.

Напомним, что с 1 апреля в Ташкенте заработала новая система рейтинговой оценки деятельности отделов внутренних дел.

Как отмечал заместитель министра внутренних дел, начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев, главный критерий оценки рейтинга — это отношение населения к работе сотрудников правоохранительных органов, в том числе непосредственно к их руководителям.

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