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08:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске назвали самые коррупционные должности в мэрии

В список попали 520 должностей управлений и департаментов.

Источник: Om1.ru

Мэр Омска Оксана Фадина подписала постановление о «Перечне коррупционно-опасных должностей в администрации города Омска». В список включили должности в департаментах и управлениях мэрии и администраций округов.

Самым возможно коррупционным ведомством оказался департамент имущественных отношений — 76 должностей, в департаменте архитектуры и градостроительства таких нашли 53.
В топ-3 самых безопасных департаментов с точки зрения коррупции вошли департамент информационной политики — две должности, департамент правового обеспечения — 4 должности и департамент культуры — 7 должностей.

Как сообщают «Коммерческие вести», доля возможно коррупционных мест в окружной администрации разнится от 35 до 27. Наиболее большое количество опасных должностей — в Кировском округе.

В аппарате управления мэрии Омска коррупционно-опасной признана должность заместителя мэра. Сам мэр обезопасен от коррупции.

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