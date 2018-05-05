В Омске назвали самые коррупционные должности в мэрии

Источник: Om1.ru

Мэр Омска Оксана Фадина подписала постановление о «Перечне коррупционно-опасных должностей в администрации города Омска». В список включили должности в департаментах и управлениях мэрии и администраций округов.

Самым возможно коррупционным ведомством оказался департамент имущественных отношений — 76 должностей, в департаменте архитектуры и градостроительства таких нашли 53.

В топ-3 самых безопасных департаментов с точки зрения коррупции вошли департамент информационной политики — две должности, департамент правового обеспечения — 4 должности и департамент культуры — 7 должностей.

Как сообщают «Коммерческие вести», доля возможно коррупционных мест в окружной администрации разнится от 35 до 27. Наиболее большое количество опасных должностей — в Кировском округе.