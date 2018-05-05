Источник: Sputnik

Нарбаева\: Узбекистан достиг огромных успехов в сфере труда’Международная организация труда, международная конфедерация профсоюзов и организация работодателей, начиная с первых дней независимости нашей страны, внедрялись в нашу политику и оказывали очень большую поддержку нам в обеспечении всех прав наших граждан, — отметила она.

Как рассказала Нарбаева, роль трехсторонних партнеров очень высока в реализации задач, поставленных в социально-трудовой сфере.

«Многие думают, что вопросы труда должно рассматривать только министерство труда, или вопросами предпринимательства должны заниматься только работодатели. Это совершенно ошибочное мнение», — уверена она.