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08:26 (мск), источник: Sputnik

Нарбаева: Узбекистан достиг огромных успехов в сфере труда

Международные организации с первых дней независимости содействовали Узбекистану в развитии социально-трудовой сферы, рассказала председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

Источник: Sputnik

Нарбаева\: Узбекистан достиг огромных успехов в сфере труда’Международная организация труда, международная конфедерация профсоюзов и организация работодателей, начиная с первых дней независимости нашей страны, внедрялись в нашу политику и оказывали очень большую поддержку нам в обеспечении всех прав наших граждан, — отметила она.

Как рассказала Нарбаева, роль трехсторонних партнеров очень высока в реализации задач, поставленных в социально-трудовой сфере.

«Многие думают, что вопросы труда должно рассматривать только министерство труда, или вопросами предпринимательства должны заниматься только работодатели. Это совершенно ошибочное мнение», — уверена она.

Полноценная работа возможна только в трехстороннем формате, подчеркнула председатель Комитета женщин — взаимодействие гражданского общества, государства и международных организаций. Сейчас, как отмечают в международной организации труда, Узбекистан достиг огромных успехов в реализации наиболее чувствительных конвенций в сфере труда, поделилась Нарбаева.

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