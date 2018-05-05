Пьяного акима наказали в Акмолинской области

Источник: Newtimes.kz

В частности, в отношении акима села Егиндыколь Башенова, руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Атбасарского района Балдакова, заместителя акима Кокшетау Юрченко, руководителя и заместителя руководителя отдела архитектуры и градостроительства Кокшетау Абенова И. Ш. и Мухамбетхалиевой, нарушивших требования этического кодекса и закона «О госслужбе».

Читайте также На акимов в Жамбылской области наложили штрафы в 700 тысяч тенге

За нахождение в общественном месте в алкогольном опьянении рекомендовано объявить строгий выговор акиму села Егиндыколь Башенову.

Руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Атбасарского района Балдакова рекомендовали предупредить о неполном служебном соответствии за нарушение этического кодекса госслужащих РК.

Проведено служебное расследование в отношении заместителя акима Кокшетау Юрченко, руководителя отдела архитектуры и градостроительства Кокшетау Абенова, заместителя руководителя отдела архитектуры и градостроительства Кокшетау Мухамбетхалиевой по факту нарушения требований закона «О госслужбе».

Прокуратурой Кокшетау выявлены многочисленные нарушения при выдаче, использовании и сегментировании земельных участков за 2015−2017 годы.

Так, Абеновым в нарушение генерального плана застройки, а также вопреки расположению земельных участков пределах красной линии ряду лиц утверждены и выданы акт выбора земельного участка для строительства объектов.

Мухамбетхалиевой в нарушение норм Земельного кодекса третьим лицам подготовлены акты выбора земельных участков, которые подлежат реализации через торги.

Заместителем акима Кокшетау Юрченко И. И. в нарушение норм Земельного кодекса подписан ряд постановлений о предоставлении земельного участка во временное возмездное землепользование с целевым назначением для обслуживания либо строительства объектов, тогда как данные земельные участки подлежат реализации через торги (аукционы).