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11:45 (мск), источник: Newtimes.kz

Пьяного акима наказали в Акмолинской области

Дисциплинарные дела в отношении сразу нескольких государственных служащих рассмотрели на заседании cовета по этике в Акмолинской области, передает BNews.kz.

Источник: Newtimes.kz

В частности, в отношении акима села Егиндыколь Башенова, руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Атбасарского района Балдакова, заместителя акима Кокшетау Юрченко, руководителя и заместителя руководителя отдела архитектуры и градостроительства Кокшетау Абенова И. Ш. и Мухамбетхалиевой, нарушивших требования этического кодекса и закона «О госслужбе».

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За нахождение в общественном месте в алкогольном опьянении рекомендовано объявить строгий выговор акиму села Егиндыколь Башенову.

Руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Атбасарского района Балдакова рекомендовали предупредить о неполном служебном соответствии за нарушение этического кодекса госслужащих РК.

Проведено служебное расследование в отношении заместителя акима Кокшетау Юрченко, руководителя отдела архитектуры и градостроительства Кокшетау Абенова, заместителя руководителя отдела архитектуры и градостроительства Кокшетау Мухамбетхалиевой по факту нарушения требований закона «О госслужбе».

Прокуратурой Кокшетау выявлены многочисленные нарушения при выдаче, использовании и сегментировании земельных участков за 2015−2017 годы.

Так, Абеновым в нарушение генерального плана застройки, а также вопреки расположению земельных участков пределах красной линии ряду лиц утверждены и выданы акт выбора земельного участка для строительства объектов.

Мухамбетхалиевой в нарушение норм Земельного кодекса третьим лицам подготовлены акты выбора земельных участков, которые подлежат реализации через торги.

Заместителем акима Кокшетау Юрченко И. И. в нарушение норм Земельного кодекса подписан ряд постановлений о предоставлении земельного участка во временное возмездное землепользование с целевым назначением для обслуживания либо строительства объектов, тогда как данные земельные участки подлежат реализации через торги (аукционы).

За совершение проступков, дискредитирующих госслужбу, Советом рекомендовано наложить на Юрченко, Абенова, Мухамбетхалиеву дисциплинарные взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

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