В Париже шествие против Макрона стало перерастать в беспорядки

Источник: Reuters

В районе 14.00 местного времени (15.00 мск) мирная колонна, в которой шли, по данным организаторов 160 тысяч человек, а по данным полиции — 40 тысяч, выдвинулась с площади у Оперы Гарнье в сторону площади Бастилии. Шествие проходило под контролем полиции и не сопровождалось серьезными столкновениями.

Однако, когда колонна прибыла к конечной точке согласованного маршрута, одетые в чёрное хулиганы стали набрасываться на работающих на акции журналистов. Так, в передвижные телестудии, установленные на площади, полетели сперва пластиковые бутылки, а затем и стекло. Машина одного из французских каналов была вынуждена срочно покинуть площадь, пробираясь сквозь людской поток, после того, как хулиганы стали набрасываться на нее и пытаться попасть внутрь. Машина группы France Info пострадала сильнее — разошедшиеся люди разбили лобовое стекло автомобиля и через люк забросили внутрь дымовую шашку.

Радикально настроенная молодёжь показывает журналистам неприличные жесты, называет их «коллаборационистами» и советует «проваливать с площади».

Более серьёзных инцидентов к настоящему времени не произошло, однако толпа пока не расходится.

А в Париже сегодня митингуют против Макрона, который ровно год назад стал президентом Франции.