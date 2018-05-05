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20:33 (мск), источник: РИА Новости

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже

ПАРИЖ, 5 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижские правоохранители применили слезоточивый раз для разгона протестующих на площади Бастилии, передаёт корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

После того, как пешая колонна мирной демонстрации против президента страны Эммануэля Макрона, приуроченная к первой годовщине его прихода к власти, достигла конечной точки маршрута — площади Бастилии — радикально настроенная молодёжь стала набрасываться на журналистов.

Полицейские задержали одного из хулиганов, после чего протестующие стали требовать, чтобы молодого человека отпустили. Пока его конвоировали до полицейской машины, группа хулиганов шла рядом с правоохранителями, кидая в них бутылки и камни. Чтобы усмирить их, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В настоящее время противостояние правоохранителей и молодёжи продолжается, однако ни одна из сторон не предпринимает больше активных действий. К месту столкновений пригнали водомёт. Жандармы выстроились в шеренгу и перекрыли улицу, на многих из них надеты противогазы, они вооружены дубинками и щитами.

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