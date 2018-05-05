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21:59 (мск), источник: Tengrinews

Назначен новый руководитель управления энергетики Алматы

Назначен новый руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

Источник: Tengrinews

Распоряжением акима города им стал Максут Исахов, ранее возглавлявший управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог южной столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

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Как отмечается, за последний год в Алматы построено и реконструировано почти 800 километров инженерных сетей, в том числе 313 километров водопровода, 266 километров канализации, 150 километров сети электроснабжения и 32,3 километра сети теплоснабжения.

«Аким Алматы поставил перед новым руководителем управления ряд конкретных задач по организации предстоящего ремонта инженерных сетей города. В частности, необходимо уделить особое внимание качественному и своевременному восстановлению дорожного полотна после разрытий. При этом важно обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение в жилые дома горожан, в том числе посредством организации временных схем», — говорится в сообщении.

Бауыржан Байбек поручил провести полное обследование ранее реконструированных участков на предмет просадки дорожного полотна, которые будут восстановлены подрядчиками в рамках гарантийных обязательств. Управлению энергетики и коммунального хозяйства города также поручено продолжить работу по строительству и ремонту линий наружного освещения, а также повысить эффективность работы подведомственных предприятий «АлТС», «Алматы СУ», «Алматы Теплокоммунэнерго» и других.

Ранее аким Алматы провел расширенное совещание по вопросам предстоящего ремонта городской инженерной сети, в том числе модернизации свыше 12 километров тепловых сетей. На большинстве объектов завершение реконструкции запланировано на конец июля.

Наиболее сложные и протяженные участки будут сданы в августе. Работы будут проводиться с обязательным благоустройством прилегающей территории. По каждому участку составлен конкретный график работ, определены количество техники и рабочих. На всех объектах будут установлены паспорта с информацией о подрядной организации, соответствующие дорожные знаки, ограждения и переходы для пешеходов.

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