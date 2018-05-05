США отменили льготный ввоз 155 видов товаров с Украины

Согласно информации ведомства, действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 из них. Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.