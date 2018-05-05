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21:02 (мск), источник: ТАСС

США отменили льготный ввоз 155 видов товаров с Украины

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. США отменили беспошлинный ввоз на свою территорию 155 видов товаров с Украины. Об этом сообщает в субботу Минэкономразвития Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», — говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины, с 26 апреля было приостановлено для 155 из них. Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. В то же время снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной радой проекта закона «Об организации коллективного управления», — заявило украинское ведомство.

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