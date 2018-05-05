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21:19 (мск), источник: РИА Новости

Акции протеста в России в целом не собрали большого числа участников

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Акции протеста в регионах России, часть из которых не была согласована, в целом не собрали большого количества участников, серьёзных нарушений общественного порядка не допущено, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре МВД России.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в разных регионах прошли общественно-политические мероприятия. По заявлениям организаторов, их целью являлось привлечение внимания к правам и свободам человека и гражданина. В большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в Петропавловске-Камчатском в акциях участвовали 3, Курске — 15, Орле — 30, в Петрозаводске — 40 человек. Акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Уде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иваново собрали от 50 до 200 человек, в Иркутске в акции приняли участие 200 человек, а в Новосибирске около 400.

«Стоит отметить, что не все они были согласованы с местными органами власти. Сотрудниками полиции были предприняты все необходимые меры для обеспечения правопорядка. В ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено», — добавили в МВД.

В несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге приняло участие около 3,5 тысяч человек, отметили в ведомстве.

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