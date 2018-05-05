Самолеты ВВС США провели разведку у границ России на Балтике

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64−14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более чем трех часов курсировал у южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее морских границ в небе над Балтикой.
Тем временем, другой американский разведчик — патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168998 и позывным LANCR88, поднявшийся с авиабазы Эмари в Эстонии, несколько часов кружил к западу от морской границы области над международными водами Балтийского моря.
Как сообщалось, в пятницу эти же американские самолеты также проводили многочасовую разведку у морских и сухопутных границ Калининградской области.
Кроме того, в пятницу самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II осуществил пятичасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края.