Самолеты ВВС США провели разведку у границ России на Балтике

Источник: U.S. Air Force

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64−14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более чем трех часов курсировал у южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее морских границ в небе над Балтикой.

Тем временем, другой американский разведчик — патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168998 и позывным LANCR88, поднявшийся с авиабазы Эмари в Эстонии, несколько часов кружил к западу от морской границы области над международными водами Балтийского моря.

Как сообщалось, в пятницу эти же американские самолеты также проводили многочасовую разведку у морских и сухопутных границ Калининградской области.