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22:10 (мск), источник: Интерфакс

Самолеты ВВС США провели разведку у границ России на Балтике

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU — Два разведывательных самолета США в субботу совершили очередные многочасовые полеты вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Источник: U.S. Air Force

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64−14844 и позывным TOKEN42, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение более чем трех часов курсировал у южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, а также у ее морских границ в небе над Балтикой.

Тем временем, другой американский разведчик — патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168998 и позывным LANCR88, поднявшийся с авиабазы Эмари в Эстонии, несколько часов кружил к западу от морской границы области над международными водами Балтийского моря.

Как сообщалось, в пятницу эти же американские самолеты также проводили многочасовую разведку у морских и сухопутных границ Калининградской области.

Кроме того, в пятницу самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II осуществил пятичасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края.

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