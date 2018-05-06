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01:10 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко рассказал о «дерзких действиях» украинских военных

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя проходящие в Германии международные учения Combined Resolve, назвал армию своей страны одной из самых боеспособных в мире.

Источник: Reuters

«Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире! Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев», — написал Порошенко в своем Facebook.

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Ранее сообщалось, что украинским военным в ходе маневров удалось «уничтожить» 10 единиц вражеской техники, среди которых четыре танка Abrams, четыре бронемашины Bradley, два вертолета Apache и несколько автомобилей HMMV, а также до 20 человек личного состава. С украинской стороны потери составили один БТР, два танка и 13 военнослужащих.

Combined Resolve — многонациональные учения, которые проводятся командованием Вооруженных сил США в Европе дважды в год в период проведения ротации частей американской армии.

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