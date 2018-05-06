Порошенко рассказал о «дерзких действиях» украинских военных

«Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире! Организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий из-за дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев», — написал Порошенко в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что украинским военным в ходе маневров удалось «уничтожить» 10 единиц вражеской техники, среди которых четыре танка Abrams, четыре бронемашины Bradley, два вертолета Apache и несколько автомобилей HMMV, а также до 20 человек личного состава. С украинской стороны потери составили один БТР, два танка и 13 военнослужащих.