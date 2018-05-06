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04:32 (мск), источник: Lenta.Ru

В вымышленном враге на эстонских учениях узнали Россию

В Эстонии прошли киберучения, в которых приняли участие больше тысячи военных из 30 стран. По легенде учений на вымышленную страну Берилию напала Кримзония, очень похожая на Россию, пишет The Washington Post.

Источник: РИА "Новости"

Издание сообщает, что, согласно легенде, мобильные сети перестали работать, когда воображаемый противник проводит учения у берегов Эстонии. Химические вещества на водоочистных заводах попали в систему общественного водоснабжения. Протестующие перекрывали улицы, энергосистема работала с перебоями, а крушение взломанного беспилотника привело к гибели солдат на базе НАТО.

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По мнению журналистов, легенда учений базируется на событиях 2007 года. Тогда несколько эстонских веб-сайтов, включая те, что принадлежат правительственным учреждениям, начали подвергаться хакерским атакам после того, как в конце апреля власти страны начали работы по эксгумации останков советских воинов, захороненных у монумента Воину-освободителю в центре Таллина и перенесли сам памятник.

Атакам, в частности, подверглись сайты президента, правительства, парламента, МИД, полиции, других ведомств, а также правящей Реформистской партии. По мнению эстонских властей, кибератаки были осуществлены с компьютеров российских правительственных учреждений.

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