В вымышленном враге на эстонских учениях узнали Россию

Источник: РИА "Новости"

Издание сообщает, что, согласно легенде, мобильные сети перестали работать, когда воображаемый противник проводит учения у берегов Эстонии. Химические вещества на водоочистных заводах попали в систему общественного водоснабжения. Протестующие перекрывали улицы, энергосистема работала с перебоями, а крушение взломанного беспилотника привело к гибели солдат на базе НАТО.

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По мнению журналистов, легенда учений базируется на событиях 2007 года. Тогда несколько эстонских веб-сайтов, включая те, что принадлежат правительственным учреждениям, начали подвергаться хакерским атакам после того, как в конце апреля власти страны начали работы по эксгумации останков советских воинов, захороненных у монумента Воину-освободителю в центре Таллина и перенесли сам памятник.