Украинские военные намерены изучить настроение населения юга России

Источник: РИА Новости

Из технического задания заказа следует, что военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они принимать участие в акциях протеста, а также каково их материальное положение.

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Кроме того, в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.

Соцопрос должен содержать не менее 20 групповых дискуссий и 2000 персональных интервью. Планируемые регионы проведения исследования — Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область и Крым.

Стоимость заказа составляет 1,6 миллиона гривен (примерно 65 тысяч долларов).