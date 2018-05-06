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04:08 (мск), источник: РИА Новости

Украинские военные намерены изучить настроение населения юга России

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Центр информационно-психологических операций № 72 украинской армии разместил на сайте госзакупок тендер на проведение социологического исследования населения юга России.

Источник: РИА Новости

Из технического задания заказа следует, что военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они принимать участие в акциях протеста, а также каково их материальное положение.

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Кроме того, в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.

Соцопрос должен содержать не менее 20 групповых дискуссий и 2000 персональных интервью. Планируемые регионы проведения исследования — Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область и Крым.

Стоимость заказа составляет 1,6 миллиона гривен (примерно 65 тысяч долларов).

Ранее представители ЛНР сообщали, что сотрудники центра создавали ложные группы Народной милиции непризнанной республики, на которые ссылались украинские информационные агентства, выдавая «лжеинформацию из соцсети в качестве горячих новостей».

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