Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны

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По его словам, Маккейн хочет, чтобы вместо нынешнего президента США Дональда Трампа на службе присутствовал вице-президент Майкл Пенс. По данным СМИ, в планах Трампа также нет посещения похорон.

Издание сообщило, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

В сентябре 2017 года Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз.