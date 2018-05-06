Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны
Американский
Американский
По его словам, Маккейн хочет, чтобы вместо нынешнего президента США Дональда Трампа на службе присутствовал
Издание сообщило, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.
В сентябре 2017 года Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз.
19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.
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