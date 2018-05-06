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05:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Маккейн отказался звать Трампа на свои похороны

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, которому в прошлом году диагностировали рак мозга, озвучил список людей, которых хотел бы видеть на своих похоронах. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на родственника сенатора.

Источник: Reuters

По его словам, Маккейн хочет, чтобы вместо нынешнего президента США Дональда Трампа на службе присутствовал вице-президент Майкл Пенс. По данным СМИ, в планах Трампа также нет посещения похорон.

Издание сообщило, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

В сентябре 2017 года Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с раком головного мозга врачи дают ему очень плохой прогноз.

19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме — наиболее агрессивной форме опухоли мозга.

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