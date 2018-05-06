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07:29 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Трампа заявил о его желании сменить власть в Иране

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о желании американского лидера «сменить режим» в Иране. Об этом он сказал на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике, сообщает издание Politico.

Источник: AP 2018

«Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — сказал Джулиани.

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По мнению экс-мэра Нью-Йорка, смена власти в Исламской республике является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке». «Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта», — добавил он.

В январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, «когда придет время».

Ранее Трамп неоднократно выражал свое недовольство ядерным соглашением между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Американский президент грозился выйти из договора, если его не удастся «исправить».

Сделка с Ираном: Трампу нужен риторический аргумент
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