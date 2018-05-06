Адвокат Трампа заявил о его желании сменить власть в Иране
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа,
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа,
«Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — сказал Джулиани.
По мнению
В январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, «когда придет время».
Ранее Трамп неоднократно выражал свое недовольство ядерным соглашением между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Американский президент грозился выйти из договора, если его не удастся «исправить».