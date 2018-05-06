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07:43 (мск), источник: Kazinform

Алик Шпекбаев рассказал о зарплатах своих подчиненных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев подвел предварительные итоги пилотного внедрения новой системы оплаты труда госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
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«Если говорить о новой системе оплаты труда, в наших пилотных госорганах зарплата увеличена в два раза. В акиматах Астаны и Мангистауской области — в 2,2−2,5 раз. Это очень солидно. В частном секторе низовая зарплата 165 тыс. тенге. Сегодня наши специалисты, эксперты низового звена, получают не менее той зарплаты, которая есть в частном секторе», — рассказал он во время заседания в научно-исследовательском центре «Молодежь».

Кроме этого, отметил Алик Шпекбаев, до 10% сокращена 70%-ная диспропорция в окладах госслужащих регионов и центрального аппарата.

«Мы же пошли дальше. Например, наше агентство оптимизировало на 30% структуру самого аппарата с учетом научного подхода. Мы устранили отдельные структуры, должности, которые сегодня дублировались, отдельные управления, должности заместителей. За счет этого мы повысили зарплату в самом центральном аппарате на 50−60%. Если мы говорим, что средняя зарплата в частном секторе 165 тыс., то сегодня наши в агентстве получают минимально 220 тыс. Если он эксперт, то получает около 300 тыс. А это оклад директора в центральном государственном органе», — рассказал Алик Шпекбаев.

Подробнее глава госагентства остановился на бонусах.

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«В бонусной системе минимально предусмотрено четыре должностных оклада. Если эксперт работал эффективно, соответственно к концу года он может получить до 10 окладов — это около 3 млн тенге. Сегодня двухкомнатная квартира в 40 квадратных метров на рынке стоит 12 млн тенге. Он может сразу погасить треть ипотеки на квартиру. В течение 3−4 лет он может погасить ее полностью. Если все госорганы постепенно перейдут на факторно-балльную систему, то достигнут этого уровня», — посчитал он.

Соответственно, как утверждает глава антикоррупционного агенства, возрос конкурс на вакантные места.

«Если до внедрения новой факторно-бальной системы на одно место даже не доходило до двух кандидатов, то сегодня — от шести до 20. Сейчас мы оптимизировали, но когда у нас появятся вакансии, я думаю, что кандидатов будет свыше 60 на одну вакансию, потому что зарплата высокая», — сообщил Алик Шпекбаев.

Кроме того, по его словам, агентство в настоящее время работает над пересмотром подходов, связанных с медицинским и пенсионным обеспечением, детсадами, жильем.

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