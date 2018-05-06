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08:01 (мск), источник: Sputnik

Нарбаева о поддержке женщин в Узбекистане

Вопросы женщин и вопросы обеспечения благополучия семьи находятся в приоритете для профсоюзных организаций и международной организации труда, рассказала председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.

Источник: Sputnik

«Мы недавно получили повестку дня международной конференции труда… Она включает также вопросы ликвидации насилия в отношении женщин в трудовой сфере», — отметила она.

В концепции развитии Узбекистана также уделяется много внимания правам женщин, подчеркнула Нарбаева.

«Широкое привлечение женщин к предпринимательской деятельности, усилении роли женщин в управлении государством и, конечно же, укрепление основ нашей семьи», — перечислила председатель комитета.

Созданы все ресурсы для повышения политической активности женщин Узбекистана.

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