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08:57 (мск), источник: Lenta.Ru

ВМФ России обзаведется новейшими ракетными кораблями

До конца мая в состав Военно-морского флота России войдет малый ракетный корабль «Вышний Волочек». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РИА "Новости"
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По информации ведомства, сейчас корабль проходит завершающий этап государственных испытаний в Новороссийске. Он войдет в состав ВМФ в текущем месяце.

В начале февраля 2018 года сообщалось, что Черноморский флот ВМФ России не получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» минимум до апреля 2018 года. Задержка была вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизельным двигателем CHD622V20 китайского производства.

Корабль проекта 21631 разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Он оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, включая восемь ракет «Калибр». Водоизмещение корабля составляет 949 тонн, длина — 75 метров, ширина — 11 метров. Максимальная скорость — 25 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 10 суток. Экипаж — 52 человека.

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