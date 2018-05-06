ВМФ России обзаведется новейшими ракетными кораблями
До конца мая в состав
До конца мая в состав
По информации ведомства, сейчас корабль проходит завершающий этап государственных испытаний в Новороссийске. Он войдет в состав ВМФ в текущем месяце.
В начале февраля 2018 года сообщалось, что Черноморский флот ВМФ России не получит малый ракетный корабль проекта 21631 «Вышний Волочек» минимум до апреля 2018 года. Задержка была вызвана проблемами с высокооборотным судовым дизельным двигателем CHD622V20 китайского производства.
Корабль проекта 21631 разработан Зеленодольским